Duodécimo álbum
Taylor Swift cambia de era y lanza 'The Life of a Showgirl' entre plumas y pedrería
Los detalles Tras coronarse como la artista con la gira más taquillera de la historia con 'The Eras Tour', la compositora homenajea en este álbum, de 12 canciones, al cabaret y a "aquello que ocurría detrás de bambalinas" en su vida profesional y personal.
La estrella del pop Taylor Swift lanza este viernes el aclamado y esperado álbum The Life of a Showgirl. Tras meses de espera para sus fans, su duodécimo álbum de estudio ha visto la luz este viernes a las 6:00 horas (hora peninsular) abriendo así una nueva era para la estadounidense.
Tras coronarse como la artista con la gira más taquillera de la historia con The Eras Tour, la compositora homenajea en este álbum, de 12 canciones, al cabaret y a "aquello que ocurría detrás de bambalinas" en su vida profesional y personal.
Asimismo, la cantante se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tras anunciar su compromiso con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce. Swift ha compartido con sus seguidores muchas de sus relaciones y ha plasmado en sus canciones algunas etapas de su vida, por lo que había mucha expectación entre los 'swifties' hacia este nuevo proyecto.
Mujeres inspiradoras
A diferencia del último disco de la artista, The Tortured Poets Department, en el que expresó un tono más meláncolico, en The Life of a Showgirl las plumas y la pedrería tomarían el protagonismo. De su lado, las mujeres inspiradoras marcarían algunos de sus temas, como Ofelia, personaje de Hamlet, en The Fate of Ophelia, o la actriz Elizabeth Taylor en una canción con el mismo nombre.
De esta manera, Swift narrará su vida tras el escenario de la mano de 12 temas entre los que llega la esperada colaboración con Sabrina Carpenter, con quien interpreta la canción que da su nombre al disco.
"El disco nace del momento más alegre, salvaje y dramático que he vivido nunca", indicó la artista en el pódcast de su prometido y su cuñado, New Heights.
Como no podía ser de otra manera, la compositora ha vuelto a sorprender a sus fans anunciando que las salas de cine proyectarán una película sobre el proyecto en The Official Release Party of a Showgirl. Esta cinta durará 89 minutos y podrá ser visionada desde este viernes 3 de octubre al domingo 5.
