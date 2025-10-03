La imagen de Dall'Igna con heridas en la cara: ¡se las hizo en la celebración del título de Márquez!

El jefe de Ducati ha aparecido en Indonesia con varias heridas en la cara y el motivo es la celebración del mundial de Marc Márquez la semana pasada.

El GP de Indonesia ha sido especialmente complicado para Ducati. Después del brillante GP de Japón en el que Pecco Bagnaia consiguió su primer doblete de la temporada en el mismo evento en el que Marc Márquez se proclamó campeón del mundo ha llegado el trazado de Mandalika con unas sensaciones completamente opuestas para la escudería.

Acorde con lo sucedido en la pista estaba la imagen del mandamás del equipo, Luigi Dall'Igna. El italiano se ha mostrado con una evidente cara de pocos amigos después de que los dos pilotos de Ducati, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, se quedaran fuera de la Q2. Un suceso que no se producía desde 2023.

Además, el magnate ha acompañaba los rasgos de preocupación de su rostro con una aparatosa tirita en su que cubría el tabique de su nariz. El ingeniero italiano se habría golpeado en la zona durante la fiesta de celebración del séptimo campeonato del mundo de Marc Márquez. El incidente le habría provocado aparecer en el GP de Indonesia cubierto con el apósito para cuidar la herida.