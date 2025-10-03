Ahora

Nueva condena

El rapero Sean Diddy Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por delitos de prostitución

Los detalles Combs fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado cadena perpetua.

Sean 'Diddy' Combs, en una imagen de archivoSean 'Diddy' Combs, en una imagen de archivoAgencia AP

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares. Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

*Noticia en ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás acepta liberar a todos los rehenes, pero insta a negociar el plan de paz de Trump para Gaza
  2. La UCO avala la mayoría de los pagos a Ábalos y Koldo, pero detecta otros sobres que no cuadran con las cuentas del PSOE
  3. Un año y medio de gestión fallida en Andalucía: así ha manejado la consejera de Salud el cribado de cáncer de mama
  4. La 'cara B' del Ministerio de Hacienda de Montoro
  5. Nuevas imágenes del CECOPI del día de la DANA demuestran que se planteó mandar la alerta dos horas antes
  6. EEUU afirma que ha hundido otra narcolancha cerca de Venezuela: hay al menos cuatro muertos