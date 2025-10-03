La dura crítica del padre de Jorge Lorenzo a Bagnaia: "No me gusta el 'Pecco' llorón, no puede decir..."

Chicho Lorenzo, icono del motociclismo español, carga contra algunos comentarios de turinés después de su victoria en Motegi y su polémico mensaje a Ducati.

Marc Márquez es el nombre propio de MotoGP. Tras conquistar su noveno mundial, el de Cervera ha agrandado aún más su leyenda en una temporada en la que no ha tenido rival. Ni su compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia ha sido capaz de hacerle sombra y competirle el Mundial a Marc.

De hecho, Bagnaia consiguió su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de Japón. El turinés, después de un año para olvidar, volvió a recuperar su nivel pero mandó varios 'dardos' directos a Ducati sobre los ajustes y mejoras en su moto.

Chicho Lorenzo, padre de Jorge Lorenzo, ha reaccionado a estas críticas de Bagnaia a la escudería destacando estar en desacuerdo con las palabras del italiano: "No me gustaba el Pecco llorón, un campeón no puede decir lo que ha dicho. Bagnaia no tiene un buen asesor, que no se venga tan arriba".

"Va a ir a por la segunda posición del mundial, un poco de presión a esta temporada que a veces ha sido aburrida. Cuando vi el humo de Bagnaia, dije: espero que aguante; porque con el año que lleva…", ha reconocido Chicho en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Bagnaia tiene una nueva oportunidad en el GP de Indonesia para confirmar sus buenas sensaciones, sobre todo con un Márquez que ya lo tiene todo ganado. El de Cervera se ha ido al suelo en los Libres y ya ha asegurado de que lo importante hasta final de temporada es no "hacerse daño".