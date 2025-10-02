"Conozco mi potencial"
Pecco Bagnaia carga contra Ducati y aumenta la tensión: "Cuando he tenido todo lo que pedí..."
El italiano dice que cuando Ducati sí le ha dado lo que ha podido, entonces ha podido luchar por lo más alto: "Conozco mi potencial...".
Pecco Bagnaia logró la victoria en el Gran Premio de Japón el día en el que Marc Márquez se proclamó campeón de MotoGP. Por fin, después de mucho sufrimiento, volvió a estar en lo más alto. Y según él esto se debió a que en Ducati por fin hicieron caso a todas sus indicaciones.
Ahora en Indonesia ha dejado un 'palito' muy claro a la marca italiana: si ha ganado es porque tiene todo lo que pidió.
"Como he dicho durante toda la temporada, conozco mi potencial. Cuando tuve lo que pedí, volví a luchar por las primeras posiciones. Siempre he estado concentrado en mi objetivo, sabía que no estaba pilotando como de costumbre, estaba limitado. Tuve que esperar a la prueba de Misano para probar cosas diferentes y, a partir de ahí, piloté como sé hacerlo", dice el dos veces campeón del mundo.
La confianza vuelve a estar por las nubes para él: "Lo que más cambia es el enfoque del fin de semana y la confianza con la que llego a él. Ahora sé que mi paquete puede ofrecerme más potencial. Esto facilita nuestro trabajo porque no tenemos que buscar nada. Veremos después del viernes cómo estamos".
Tanto que incluso se ve luchando por el subcampeonato contra Alex Márquez, algo que parecía imposible hace algunas semanas: "El segundo puesto es el máximo objetivo y lo intentaré...".
"Alex ha hecho un trabajo fantástico esta temporada, ha tenido algunas dificultades en el último Gran Premio, pero será una lucha intensa. Son muchos 66 puntos los que hay que recuperar, pero intentaré dar el máximo", dice para cerrar un Pecco que ha dejado este sorprendente mensaje para Ducati.