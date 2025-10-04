Aston Martin desvela los detalles del trabajo de Newey para el proyecto 'Alonso 2026': "En su pizarra..."

Andy Cowell, jefe del equipo británico, revela algunos entresijos del proyecto que lidera el ingeniero británico y que tiene como objetivo maximizar las aspiraciones de Fernando de cara a la temporada que viene.

Fernando Alonso ya mira a 2026. El asturiano sabe que la temporada que viene puede ser su último año en la Fórmula 1 y es por ello por lo que afrontará el Mundial con las aspiraciones lo más altas posibles. Alonso y Aston Martin tienen claro que deben aprovechar el cambio de reglamento para poder desarrollar un coche realmente competitivo.

Adrian Newey fue el hombre elegido en su momento para liderar el proyecto del Aston de 2026. El que es considerado el mejor ingeniero de todos los tiempos puede ser la pieza clave para que la escudería británica y Fernando puedan volver a ser rápidos y verdaderamente competitivos.

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, ha actualizado el desarrollo del proyecto revelando detalles del trabajo de Newey: "Desde primeros de marzo trabaja con las nuevas reglas para entenderlas, profundizar en los conceptos que se habían creado y tratar de progresar".

"Se centra en la arquitectura principal del coche, los aspectos que no se podrán variar durante la temporada. Está muy involucrado en todos los detalles aerodinámicos, mecánicos, de la suspensión… en su pizarra de diseño y junto a los ingenieros", ha reconocido el directivo británico en unas declaraciones para el 'Diario AS'.

La dedicación de Newey en el proyecto está siendo absoluta. Aston Martin y Alonso confían en él de manera plena para que cambie el rumbo de cara a un mundial en el que Fernando quiere aspirar a todo.