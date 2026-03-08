El mensaje de la esperanza de Adrian Newey: "Los datos de este GP nos ayudarán en el próximo"

El ingeniero de Aston Martin explicó por qué decidieron parar a Fernando Alonso para volverle a sacar a pista varias vueltas después en el GP de Australia.

Aston Martin se ha tomado este Gran Premio como un test. Después de que en Baréin apenas pudieran dar más de 25 vueltas seguidas, el reto era intentar alargar al máximo la vida del motor Honda en Australia, sin comprometerlo para las próximas citas.

Durante los primeros entrenamientos libres, Aston Martin estaba a cuatro segundos de la cabeza. Ya en la clasificación, consiguieron reducir ese gap hasta los dos segundos y medio. Sin embargo, el principal examen era la carrera.

Desde un primer momento, los de Silverstone tenían claro que no tenían muchas opciones de terminar la prueba. A la mínima que tuvieran un problema, iban a retirar el coche para poder competir en China dentro de una semana. Y así fue.

"Hoy era sobre todo una oportunidad para aprender más sobre el AMR26. Los dos coches tomaron la salida y, cuando quedó claro que no podíamos competir por puntos, optamos por parar y comprobar los monoplazas", señaló Adrian Newey, jefe de equipo de Aston Martin.

"Entonces, el equipo pidió a Fernando retirar el coche para conservar componentes. Los datos y el aprendizaje de este fin de semana nos ayudará en el próximo evento", añadió. No se esperan grandes mejoras para China, pero se espera que los datos recabados ayuden a poder ser algo más competitivos.