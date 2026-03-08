Fernando Alonso no duda de su talento: "Sigo sintiéndome superior a ellos"

El piloto asturiano afirma sentirse en plena forma a pesar de que el cocheno acaba de responder tras el camio de reglamentación. Primera carrera de sufrimiento para Aston Martin.

Tal y como se esperaba, 15 vueltas duró la carrera 'real' de Fernando Alonso en este Gran Premio de Australia. Aston Martin se ha tomado este primer fin de semana como una nueva jornada de test.

A pesar de la espectacular salida del asturiano, en la que llegó a posicionarse 10º, el piloto de Aston Martin comenzó a caer puestos en cuanto la carrera empezó a estabilizarse. Luego, tras solo 15 vueltas, tuvo que decir basta.

Aston Martin le metió en el garaje por un problema, aunque 11 vueltas después regresó a pista para darle kilometraje a la escudería, posiblemente, lo que más necesita el equipo ahora mismo.

Finalmente, regresó a boxes a pocas vueltas del final para poner el punto final a un primer fin de semana de pesadilla: "Intentando ayudar al equipo y dando las máximas vueltas posibles, en la vuelta 14 vieron unos datos anómalos en el coche y tuvimos que parar; eso se solucionó y luego tuvimos otro problema que nos obligó a parar".

"Hemos dado bastantes vueltas entre Lance y yo y ojalá en China podamos dar otros pasitos también en esa dirección. En la vuelta 1 es más de instinto que de motor, llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez", añadió el asturiano.

"Es la primera vez que hacemos la vuelta de formación, la salida, el despliegue de energía... en Bahréin no pudimos. Mientras no esté la unidad de potencia para terminar carreras, como equipo tenemos que mejorar en pequeñas cosas. Igual para Japón hay alguna mejora y algún repuesto, sobre todo baterías, pero en China vamos a tener que volver a tener máxima cautela", concluyó.