La brutal salida de Fernando Alonso en el GP de Australia: ¡De 17º a 10º!

La salida de Fernando Alonso en el GP de Australia

El piloto asturiano de Aston Martin volvió a hacer magia con uno de los peores coches que ha conducido para hacer una salida estelar.

Ha sido lo mejor del fin de semana. En un Gran Premio para olvidar para Aston Martin y aún con un coche tres segundos más lento, Fernando Alonso sigue obrando milagros. Y el primero no ha tardado mucho en llegar.

Durante la salida del Gran Premio de Australia, el piloto asturiano salió como un disparo. Recuperó dos posiciones en la recta principal para luego ganar otras tantas en las siguientes curvas. Una salida que recordó a aquellos años en Renault.

En total, seis posiciones recuperadas en los primeros metros. Parece que el motor Honda sí que funciona en las salidas, aunque luego su rendimiento acabe siendo nefasto. Alonso cruzó por la línea de meta en zona de puntos (10º) tras la primera vuelta.

Sin embargo, poco duró la alegría. El bicampeón del mundo comenzó a bajar posiciones una a una, hasta que acabó retirando el coche cuando ya rodaba en la parte baja. Volvió a salir más adelante, aunque solo para darle más información al equipo.

Esta claro que la magia nunca se pierde, y aunque el monoplaza esté más cerca de un Fórmula 2, el talento del piloto asturiano sigue intacto. Veremos si para China Aston Martin consigue encontrar algo nuevo.