Ahora

Salida de campeón

La brutal salida de Fernando Alonso en el GP de Australia: ¡De 17º a 10º!

El piloto asturiano de Aston Martin volvió a hacer magia con uno de los peores coches que ha conducido para hacer una salida estelar.

La salida de Fernando Alonso en el GP de AustraliaLa salida de Fernando Alonso en el GP de AustraliaAgencia EFE

Ha sido lo mejor del fin de semana. En un Gran Premio para olvidar para Aston Martin y aún con un coche tres segundos más lento, Fernando Alonso sigue obrando milagros. Y el primero no ha tardado mucho en llegar.

Durante la salida del Gran Premio de Australia, el piloto asturiano salió como un disparo. Recuperó dos posiciones en la recta principal para luego ganar otras tantas en las siguientes curvas. Una salida que recordó a aquellos años en Renault.

En total, seis posiciones recuperadas en los primeros metros. Parece que el motor Honda sí que funciona en las salidas, aunque luego su rendimiento acabe siendo nefasto. Alonso cruzó por la línea de meta en zona de puntos (10º) tras la primera vuelta.

Sin embargo, poco duró la alegría. El bicampeón del mundo comenzó a bajar posiciones una a una, hasta que acabó retirando el coche cuando ya rodaba en la parte baja. Volvió a salir más adelante, aunque solo para darle más información al equipo.

Esta claro que la magia nunca se pierde, y aunque el monoplaza esté más cerca de un Fórmula 2, el talento del piloto asturiano sigue intacto. Veremos si para China Aston Martin consigue encontrar algo nuevo.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha