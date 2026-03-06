'El Cafelito'
Juan Carlos Ferrero diseña el tenista perfeto: Alcaraz está muy presente
¿Cómo se formaría el tenista perfecto?Juan Carlos Ferrero ha diseñado el suyo en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. Y Carlos Alcaraz, quien ha sido su pupilo durante años, está muy presente en la lista.
Elige la derecha de Roger Federer y el revés de Wawrinka.
El saque de Wayne Arthurs: "Es un jugador de mi época, zurdo. Sacaba que era impresionante...".
El resto de Novak Djokovic y la volea de Alcaraz: "En la red es de lo mejor que he visto en la historia".
También aparece Rafa Nadal. Ferrero se queda con su mentalidad. Por último, en las dejadas menciona a dos tenistas: "Gastón Gaudio y de Alcaraz".