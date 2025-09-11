Fernando Alonso desvela su sufrimiento el perder el mundial de 2010: "Salir de ese momento oscuro..."

El asturiano se quedó sin mundial con el Ferrari, pero pudo resetear en 16 horas: "Teníamos un test de Pirelli el martes siguiente y lo utilicé...".

Fernando Alonso perdió el mundial 2010 de la Fórmula 1 en la última cita. Sebastian Vettel, con el Red Bull, se convirtió en el campeón. Un palo tremendo de digerir en su primera experiencia con Ferrari, en la que estuvo muy cerca de lograr el tercer título que todavía se le atraganta.

Una "gran decepción" en la carrera de Fernando. Él mismo lo ha reconocido en una entrevista publicada por Aston Martin: "Mentalmente el reto más importante fue 2010...".

"Hay una estrecha línea entre la grandeza y las grandes decepciones. Ese fue el caso de 2010. Estuvimos muy cerca del campeonato en Abu Dabi. No lo conseguimos y fue un momento muy bajo", reconoce un Fernando que rozó entonces la gloria con el coche rojo. Pero se acabaría marchando cuatro años después sin conseguirlo.

En aquel momento regresaría atrás para hacer las cosas diferentes: "Uno de esos momentos en los que volverías 24 horas atrás en el tiempo y hacer cosas diferentes. Es una gran oportunidad para ganar un campeonato y lo pierdes en esa hora y media".

Salió de ese "momento oscuro" gracias a un test de Pirelli que se celebró apenas unas horas después de la carrera de Abu Dabi: "Para salir de ese momento oscuro puede ser una semana, algunas horas o varios días. En mi caso fueron 16 horas. Me levanté el lunes y teníamos un test de Pirelli el martes. Tomé ese test como un reset. La decepción me duró 16 horas".

Fue uno de los momentos más duros de la carrera del asturiano. Rozó el título en su estreno con Ferrari, pero Vettel se le adelantó. Se quedó atascado detrás del Renault de Vitali Petrov. Dos años después, otra vez al volante del coche rojo, se volvió a quedar sin su tercer título mundial de la Fórmula 1.

Pero si por algo se ha caracterizado Fernando en su carrera es por saber sobreponerse a los momentos difíciles. No cambiaría ninguna de las decisiones sobre elección de equipos que ha tomado durante las dos décadas que lleva compitiendo al más alto nivel.