GP de Abu Dhabi F1 2025: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, clasificación y carrera

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri correrán el último GP del año, donde los McLaren buscarán hacerse con su primer título, mientras el piloto de Red Bull peleará por su quinto campeonato.

La Fórmula 1 entra ya en su recta final con el GP de Abu Dhabi. La última carrera de la temporada se disputará este domingo 7 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, donde se decidirá el campeón.

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri se lo juegan todo en las últimas 58 vueltas del año. Después de correr el GP de Qatar, en el que el piloto neerlandés ha recortado distancia en la clasificación, tan solo 12 puntos le separan de Norris.

A diferencia del anterior GP, en Abu Dhabi no habrá sprint, por lo que todos los pilotos tendrán el objetivo de obtener 25 puntos como máximo en caso de acabar en el primer lugar.

Un primer puesto que, dependiendo de cómo acaben el resto de contendientes al campeonato, proclamará un nuevo campeón de la F1, siendo Lando Norris y Max Verstappen los que más probabilidades tienen de llevárselo.

Horarios y dónde ver

Los horarios para los eventos del GP de Abu Dhabi comenzarán este viernes 5 de diciembre con los entrenamientos libres 1 y 2 a las 10:30 y 14:00 hora española, respectivamente.

Para el sábado 6 de diciembre, el entrenamiento libre 3 se podrá ver a partir de las 11:30 horas, y a las 15:00 horas los 20 pilotos de la parrilla buscarán el mejor puesto en la parrilla de salida de cara a la carrera en la clasificación.

Por último, el domingo 7 de diciembre a las 14:00 horas comenzará el Gran Premio en el Circuito de Yas Marina, donde se proclamará el ganador de la Fórmula 1 de 2025.

Todos los eventos del GP de Abu Dhabi podrán verse por televisión a través de 'DAZN', y seguirse a través de la página web de laSexta, donde se realizará una amplia cobertura con toda la información relevante del Gran Premio, así como un seguimiento minuto a minuto con la última hora de la carrera.