Un ex de F1 avisa sobre lo que puede hacer Sainz en 2026: "Si Williams le da un coche..."

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, está convencido de que Carlos Sainz puede luchar el año que viene si Williams consigue dar con la tecla.

Después del podio de Carlos Sainz en el Gran Premio de Qatar, en la Fórmula 1 se preguntan dónde puede llegar si Williams le da un coche competitivo. Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1, ha lanzado un aviso sobre lo que puede conseguir el piloto español en 2026.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motorsport': "Como podemos ver, James Vowles entendió que iba a llevar tiempo. Él lo entendió y el equipo también y estaban tan emocionados de tenerlo en el equipo que sabían que era una ventaja".

Cree que en Williams pueden alcanzar incluso a Mercedes. Ese motor puede ser clave con las nuevas normas. "Están abiertos a cambiar cualquier cosa y a trabajar junto y el equipo y la forma en la que James, lo ha construido... todo está al nivel de Mercedes", dice el expiloto de Fórmula 1.

Williams ha mejorado considerablemente con Carlos. Es algo que se ha repetido durante toda su carrera. Ocurrió en Ferrari, en McLaren... y en Renault.

"Todo tiene que estar perfecto. Las posiciones correctas, las ejecuciones correctas, como todo lo que hacen. Si tienen un coche competitivo el año que viene, hay que tener cuidado con Williams", dice Montoya para finalizar.

Carlos es el piloto ideal para desarrollar un proyecto. Lo está demostrando en Williams. Y las esperanzas para 2026 siguen creciendo.