El conseller de Agricultura asegura que la peste porcina "casi seguro" ha entrado por "factor humano vía AP-7 o una vía de comunicación"

El conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Oscar Ordeig, ha señalado que la peste porcina probablemente entró por "factor humano" a través de la AP-7. En una entrevista en TVE, mencionó que de los 50 jabalíes hallados muertos, solo nueve han sido confirmados con la enfermedad. Las autoridades continúan investigando en un radio de seis kilómetros en Bellatera, Cerdanyola del Vallès. La Unión Europea ha restringido la zona afectada a ocho comarcas de Barcelona, con medidas vigentes hasta febrero de 2026, para controlar la propagación del virus y evitar futuros brotes.

Efectivos de agentes rurales, policía y militares de la UME siguen peinando la zona de vigilancia de seis kilómetros a la redonda del lugar donde se encontraron los primeros casos comunicados el pasado viernes, en la zona de Bellatera y dentro del término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

La Unión Europea (UE) ha delimitado la zona afectada por la aparición de la peste porcina africana en España a ocho comarcas de la provincia de Barcelona, que estarán sometidas a una serie de restricciones hasta el 28 de febrero de 2026.

Así figura en una decisión de ejecución de la Comisión Europea publicada este jueves en el Diario Oficial de la UE, relativa a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con la peste porcina africana en España.

Las zonas donde se aplicarán medidas especiales de control de la enfermedad abarcan municipios de las comarcas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages, según el anexo del documento.

España establecerá de forma inmediata una zona infectada de la peste porcina africana que incluirá, como mínimo, esas áreas hasta febrero de 2026. La Comisión ha destacado la importancia de aplicar lo antes posible las medidas urgentes de control para evitar la propagación del virus, a la espera del dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que revisará la decisión en su próxima reunión.

Cuando se confirma un brote de dicha enfermedad, las normas europeas prevén el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y productos de origen animal obtenidos de ellos.

