Un legendario campeón de F1 apuesta por Norris como campeón: "Es definitivamente..."

Mario Andretti, leyenda de la Fórmula 1 que volverá con Cadillac, dice que el título está "muy interesante" y su apuesta es Lando Norris.

La Fórmula 1 llega a Abu Dhabi con el título mundial por decidir. Lando Norris y Max Verstappen son los principales candidatos... y Oscar Piastri mantiene alguna opción. Aunque más remota. La pregunta es obligada a las principales figuras de la competición: ¿Quién cree que será campeón?

Mario Andretti, leyenda de la Fórmula 1 que volverá con Cadillac, ha dicho en 'Marca' que ve favorito a Lando.

"Va a ser muy interesante. Como aficionado, me encanta poder estar ante una carrera en la que hay tres pilotos con posibilidades de ganar el Mundial. Es algo increíble... y será excepcional para los organizadores del Gran Premio de Abu Dhabi, seguro que están encantados", dice el campeón del Gran Circo.

"Es difícil saber quién va a ganar pero, obviamente Lando tiene la mejor posición posible, que es liderando. Así que creo que está en posición de fuerza, es definitivamente el favorito", apuesta Andretti.

Pero no se atreve a descartar a Verstappen, ganador de cuatro mundiales consecutivos: "Pero... nunca descartes a Max. Es un piloto muy interesante de ver, le da mucha emoción a las carreras".

Son doce puntos de distancia. Lando necesita un podio para asegurar sí o sí el título. Si queda por debajo del tercer puesto, las opciones de Max serán muy altas.