Las urgencias de los hospitales españoles empiezan a colapsar por los contagios de la gripe

¿Por qué es importante? Los hospitales han empezado a poner camas en los pasillos ante la falta de habitaciones y hay largas colas de espera para ser atendidos.

La incidencia de la gripe en España está aumentando rápidamente, con un incremento del 30% en una semana, desbordando las Urgencias de varios hospitales. En el Hospital de La Paz de Madrid, los pasillos se han convertido en habitaciones improvisadas debido al aumento de pacientes, con salas superando su capacidad. La situación es similar en otros hospitales de Madrid, como el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón. En otras regiones, como Zaragoza, Valencia y Barcelona, la incidencia también ha aumentado significativamente. Los sanitarios enfrentan una falta de medios y personal, y advierten que lo peor podría llegar durante la Navidad.

La incidencia de la gripe en España no para de subir. En cuestión de una semana ha aumentado un 30% y las urgencias de algunos hospitales comienzan a estar desbordadas. Esta situación está obligando a tomar medidas como poner camas en los pasillos porque en las salas no caben. Además, los pacientes están teniendo que esperar durante horas para ser atendidos. Y, por su parte, los sanitarios han pedido refuerzos.

En el caso del Hospital de La Paz (Madrid) los corredores se han convertido en habitaciones improvisadas y los sanitarios tratan de atender a los enfermos como pueden. Tan solo este miércoles 74 personas estaban esperando para ser ingresadas en planta. Personas como el sobrino de Elena a quien ingresaron "por la noche" y todavía sigue "esperando una habitación". "A él se le ha complicado un poquito y necesita ingreso", ha añadido.

La situación es especialmente crítica en este centro hospitalario, puesto que ha triplicado el número de pacientes en urgencias. Concretamente, la sala cinco está llena con 12 pacientes; la tres, que tiene capacidad para 32, alberga a 38. Asimismo, otra con capacidad para 32, el pasado martes tenía 64. Igualmente, el mismo día, la sala uno pasó de tener 12 pacientes a 31, la mayoría con gripe.

No es el único sanatorio de la Comunidad de Madrid que se encuentra en una situación delicada. En el Hospital 12 de Octubre hay 41 personas pendientes de ingreso; 49 esperando consulta y 24 en observación. Del mismo modo, hay 93 ingresos en la planta tres y 67 en la dos.

Algo mejor están en el Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, donde las urgencias están llenas pero controladas por el momento. Igualmente, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón registra 200 pacientes, de los cuales 12 están pendientes de triaje; 23 están aún por atender y 46 se encuentran pendientes de una cama.

La situación no es mejor en el resto de España

La capital puede que sea el reflejo de la situación del país. En Zaragoza la incidencia se ha duplicado y en Valencia ha escalado aún más, ya que ha pasado de 44 casos a 110 por cada 100.000 habitantes.

A su vez, en el Hospital del Mar de Barcelona decenas de personas están esperando su turno en pasillos llenos de camillas que están haciendo muy complicado el poder avanzar. Además, los familiares están teniendo que esperar a que atiendan a sus allegados sentados en el suelo. La frecuencia en Cataluña ya ha alcanzado los 164 casos por cada 100.000 habitantes.

Los sanitarios piden ayuda

La otra cara de la moneda son los sanitarios que tienen que hacer frente a situaciones en las que en muchos casos no tienen ni medios ni personal suficiente. "Se encuentran con unas urgencias saturadas, con unos trabajadores estresados, tenemos una falta de personal evidente en el Hospital de la Paz", ha manifestado Cristina González, delegada sindical de este centro hospitalario.

En la misma línea se ha pronunciado el delegado sindical del Hospital del Mar Xavi Tarragón: "Urgencias que están dimensionadas, pensadas para unas 110 personas, siendo generosos, hay momentos en los que se pueden superar las 170, 180, 200 personas".

Con todo, los expertos han advertido de que lo peor aún no ha llegado y que se espera para Navidad

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.