Leclerc, contundente al hablar de su futuro: ¿Confía al 100% en Ferrari?

Antes del GP de Qatar, el piloto monegasco ha aprovechado para zanjar todos los rumores acerca de su situación en la escudería y remarcar la unidad dentro del equipo.

En una temporada difícil para Ferrari, Charles Leclerc ha querido "acallar los rumores" sobre su situación. Confiesa que está enamorado del equipo y que los rumores siempre envuelven a la escudería: "Cuando se vive un momento complicado y quien lo vive es Ferrari, obviamente siempre hay muchos más rumores. Pero, como siempre he dicho, amo a este equipo".

Los malos resultados no acompañan a la situación, más tensa que nunca tras las discrepancias de ambos pilotos y John Elkann, presidente de Ferrari, que han dado lugar a varios momentos de fricción a lo largo del año. Insiste en que el ruido exterior no está afectando el trabajo del equipo, que se encuentra más compacto que nunca: "Es lo que me hace feliz, estamos muy unidos y muy motivados para intentar cambiar la situación actual".

También aprovechó para pronunciarse sobre el GP de Qatar: "Espero de verdad que podamos tener un fin de semana especial", declaró para 'Sky Sports'. "También para acallar esos rumores", añadió el monegasco, demostrando su compromiso con el equipo.

Sin embargo, ha dejado entrever que no está satisfecho del todo: "Llevo mucho tiempo diciendo que estamos intentando hacer algo especial y aún no lo hemos conseguido", a lo que añadió: "Ha sido una temporada especialmente difícil… Llegamos a principios de 2025 con grandes esperanzas y luego la temporada no sale como uno quisiera. Este año ha sido así y eso no me desmotiva, sin duda ha sido duro".

En Losail, ve una oportunidad de volver a alzar el vuelo: "Sigo intentando hacer algo especial antes de que acabe el año, empezando por este fin de semana". No obstante, es consciente de que su monoplaza este año deja mucho que desear.

Una situación que no cambiará hasta 2026, una temporada más en la que, sin duda, Charles Leclerc seguirá vistiendo el mono rojo, en busca de algo grande en su octava temporada en Ferrari: "El próximo campeonato será una oportunidad para volver a la cima".