Rosberg, durísimo contra Carlos Sainz: "¿Por qué no deja más espacio?"

El campeón de la Fórmula 1 en el año 2016 cree que Sainz mereció un castigo severo por su maniobra con Bearman en el Gran Premio de Italia, en Monza.

Carlos Sainz y Oliver Bearman se tocaron en el Gran Premio de Italia, en Monza. Una acción que provocó la ira de Nico Rosberg, el campeón de la Fórmula 1 en el año 2016. Dijo en 'Sky Sports F1' después de la carrera que había echado de menos una sanción para el piloto español.

"Carlos Sainz tiene que ser el penalizado. Oliver Bearman tiene medio coche por delante… no es que tenga solo el alerón delantero o algo así, es una cantidad significativa del coche ahí", dijo el expiloto alemán.

No entendió el motivo por el que Carlos "no dejó espacio" al Haas: "¿Por qué Carlos no deja más espacio? Dame una razón".

Una lucha por posición que no tuvo premio para ninguno de los dos. Carlos Sainz, undécimo; Bearman, decimosegundo.

El español no está teniendo ningún tipo de suerte en su estreno con el equipo Williams. Acumula ya varias carreras con acciones que no le están permitiendo colarse entre los diez mejores como sí está haciendo Alex Albon. El tailandés camina séptimo en el mundial con 70 puntos en el bolsillo. Carlos se tiene que conformar con 16, una distancia enorme.