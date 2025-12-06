Azcón se da de margen una semana para aprobar unos presupuestos o convocar elecciones

¿Por qué es importante? De no conseguir el apoyo de Vox, el presidente aragonés adelantaría elecciones convocándolas la semana de Navidad, tras los resultados en Extremadura, y celebrándolas en febrero de 2026.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha dado una semana para alcanzar un acuerdo con Vox sobre los presupuestos aragoneses. Si no lo logra, considera adelantar las elecciones para la semana de Navidad, coincidiendo con los resultados en Extremadura. Azcón, durante el Día de la Constitución, señaló la intención de dialogar con todos los partidos, comenzando por quienes ya aprobaron los presupuestos, destacando la importancia de unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida en Aragón. Azcón considera que una semana es suficiente para determinar quién apoya o bloquea los presupuestos. Si no se aprueban, convocaría elecciones para febrero de 2026.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha autofijado como plazo la próxima semana para conseguir un acuerdo con Vox para cerrar los presupuestos aragoneses. Y, en el caso de no conseguirlo, la alternativa sería adelantar elecciones convocándolas la semana de Navidad con la resaca de los comicios que se celebrarán en Extremadura.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Congreso de los Diputados por la celebración del Día de la Constitución, el presidente aragonés ha explicado que van a hablar "con todos los partidos" adelantando que ya este sábado han convocado "a todos empezando por los que ya aprobaron los presupuestos".

"El objetivo es hablar con todos porque Aragón vive un buen momento. El presupuesto va a mejorar la calidad de vida de los aragoneses, eso creo que debería hacer que nos uniéramos", ha aseverado.

Y el propio Azcón ha sido el que ha fijado el plazo de una semana para intentar sacar adelante los presupuestos regionales: "Es un tiempo más que prudencial para ver quién quiere aprobar y quién bloquear. El tiempo es importante y lo fundamental es saber si hay posibilidad o no de aprobar los presupuestos".

No obstante, también el presidente aragonés ha reconocido que, en el caso de que no se aprueben, "lo lógico es que se convoquen elecciones". Unos comicios que, por los tiempos que ha dictado Azcón, se podrían convocar la semana de Navidad, es decir, en la resaca de los resultados electorales en Extremadura. Y, por ende, las elecciones se celebrarían en febrero de 2026.

