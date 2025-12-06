F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1

FERRARI, A VERLAS VENIR Es imposible a estas alturas saber el rendimiento de los Ferrari, aunque lo que sí que está claro es que cada vez están más cerca de la zona media que de las victorias. Hamilton se volvió a ir al muro y Leclerc quedó 8º en los Libres 3, detrás de los dos Haas. Deseando acabar la temporada están. Compartir en X

VERSTAPPEN, CALMADO Sabe que no debería estar aquí, que esta no debería ser su guerra, pero ya que ha llegado hasta la última carrera con opciones, lo va a luchar. Sería una remontada antológica que solo alguien como Max Verstappen puede hacer. Por ahora, ha tenido ritmo, aunque parece que algo menos que los McLaren. Veremos con qué nos sorprende.

BUENAS SENSACIONES DE NORRIS Parece ser el que más fino está. No ha tenido problemas en todo el fin de semana y ha tenido ritmo desde el primer momento. Esto no significa nada, puesto que ya lo hemos visto varias veces este año y el final ha acabado siendo distinto. Veremos qué ocurre hoy.

