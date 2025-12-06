LA LUCHA POR EL MUNDIAL
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi de la temporada 2025 de Fórmula 1, última cita del calendario.
¡COMIENZA LA CLASIFICACIÓN!
Arranca la sesión de qualy más importante del año. Turno de la Q1.
CINCO MINUTOS...
Todo listo en Yas Marina. Todo listo para la clasificación más importante del año.
FERRARI, A VERLAS VENIR
Es imposible a estas alturas saber el rendimiento de los Ferrari, aunque lo que sí que está claro es que cada vez están más cerca de la zona media que de las victorias. Hamilton se volvió a ir al muro y Leclerc quedó 8º en los Libres 3, detrás de los dos Haas. Deseando acabar la temporada están.
CUIDADO CON RUSSELL
Puede ser juez del Mundial. Su papel este fin de semana puede ser crucial. Ha acabado primero los Libres 3, por lo que puede dar alguna que otra sorpresa el piloto de Mercedes.
SAINZ, A POR MÁS
No se cansa el español, parece que Williams está en la zona media, aunque viendo el nivel de Sainz últimamente, nada es descartable con él. El objetivo vuelve a ser la Q3, pero si cae algo más, será bien recibido.
MEDIA HORA
Solo treinta minutos para que comience la última clasificación del año.
ALONSO, A POR LA Q3
El sábado parece haberle dado alas al asturiano, que ha acabado los Libres 3 en 4ª posición. Lógicamente, es irreal, aunque cuidado y no nos dé una alegría en este último Gran Premio.
VERSTAPPEN, CALMADO
Sabe que no debería estar aquí, que esta no debería ser su guerra, pero ya que ha llegado hasta la última carrera con opciones, lo va a luchar. Sería una remontada antológica que solo alguien como Max Verstappen puede hacer. Por ahora, ha tenido ritmo, aunque parece que algo menos que los McLaren. Veremos con qué nos sorprende.
PIASTRI, MÁS REZAGADO
El australiano de McLaren está teniendo más problemas para encontrar la velocidad... o quizá se esté reservando. Se va a jugar mucho con los ritmos este fin de semana. Hasta el último segundo, no veremos la realidad.
BUENAS SENSACIONES DE NORRIS
Parece ser el que más fino está. No ha tenido problemas en todo el fin de semana y ha tenido ritmo desde el primer momento. Esto no significa nada, puesto que ya lo hemos visto varias veces este año y el final ha acabado siendo distinto. Veremos qué ocurre hoy.
MUY BUENAS TARDES
Última clasificación de la temporada. último sábado de Fórmula 1. Llegamos a Abu Dabi con tres pilotos que pueden coronarse campeones del mundo. Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri. Uno de ellos será el campeón. Un Mundial a tres que no veíamos desde el año 2010.