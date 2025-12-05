Hamilton muestra su lado más crítico con Ferrari: "Tengo muchas notas sobre cosas que debemos mejorar"

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 ya tiene la vista puesta en 2026. Tras un primer año para olvidar en la escudería italiana, cree conocer la forma de revertir la situación.

Por fin termina el año para Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari ha afirmado que esta ha sido "la peor temporada de su vida". Y no es de extrañar, pues se ha tenido que acostumbrar a un coche nuevo en una temporada que, como declaró su jefe de equipo Fred Vasseur, decidieron 'tirar' la temporada en abril para centrarse en 2026.

Unos resultados insuficientes para un piloto del calibre de Hamilton. No ha firmado ni un solo podio en toda la temporada y acabará sexto en la clasificación general. Tras el complicado Gran Premio de Qatar, el inglés apuntó que tenía "muchas notas sobre cosas que deben mejorar".

Mandando así un mensaje claro a la escudería italiana. "El tiempo dirá si actuamos en consecuencia y mantenemos lo que funciona y cambiamos lo que no, que es mucho. No hay ninguna razón por la que no podamos solucionarlas si nos ponemos manos a la obra", declaraba para 'Sky F1'.

También ha comparado su coche con el de Carlos Sainz. El Williams tampoco ha recibido mejoras desde abril, sin embargo, han mejorado su rendimiento, al contrario que Ferrari: "Han hecho un gran trabajo".

"Ha sido el año más difícil, tanto dentro como fuera del coche. Creo que ha puesto de manifiesto lo desarrollados que están todos los equipos y lo poco avanzados que estamos nosotros en este momento del año", reconocía Hamilton, en un primer año vestido de rojo para olvidar, aunque confía en mejorar para 2026: "Tengo esperanzas de que progresemos".