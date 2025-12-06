Así fue el accidente de Lewis Hamilton para cerrar su primer año con Ferrari

El piloto británico de Ferrari se ha despedido de las sesiones de entrenamiento con un accidente en la curva 9 que le dejó fuera de la sesión.

El final de temporada de Lewis Hamilton está siendo similar a lo que hemos visto durante toda la temporada. El piloto de Ferrari no se ha encontrado con su monoplaza en todo el año, y no va a ser menos en Abu Dabi.

Última cita de esta temporada y Hamilton ha cerrado los libres 3 con un accidente. Parece una metáfora de lo que ha sido este primer año del británico en Maranello. No ha conseguido ningún podio, ni mucho menos una victoria.

El único momento de cierta alegría fue la sprint del Gran Premio de China, donde cruzó la meta primero, pero aquello solo fue un espejismo. Desde entonces, el siete veces campeón del mundo ha estado siempre a contracorriente de Leclerc y no ha estado a la altura.

En Abu Dabi, Hamilton tampoco va a empezar con muy bien pie la clasificación después de un accidente un tanto extraño. El de Ferrari perdió la parte de atrás en la curva 9, una curva larga, y se fue a la escapatoria impactando contra el muro.

Rotura de suspensión delantera, bandera roja y al garaje sin poder probar más. Esta claro que este año está haciendo mucha mella en el ex piloto de Mercedes. Veremos si es capaz de reponerse un poco para el fuego real en la última cita del calendario.