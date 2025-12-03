Mercedes reacciona al comunicado de Red Bull sobre los insultos a Kimi Antonelli

Simone Resta, director técnico de Mercedes, agradece el gesto de Red Bull aclarando que el joven piloto italiano no se dejó adelantar por Lando Norris.

Lando Norris ganó la posición de Kimi Antonelli en la última vuelta de Qatar y Red Bull incendió la situación acusándole de dejarle pasar. A partir de ahí empezaron los intolerables ataques al joven piloto italiano a través de las redes sociales. Red Bull emitió entonces un comunicado rectificando.

Mercedes, a través de Simone Resta, director técnico, habló de una situación "decepcionante": "Para mí, pero también para nosotros, para todo el equipo, es bastante decepcionante. Y nos tomamos muy en serio el acoso online. Con el equipo de comunicación, estamos trabajando mucho en las herramientas y la plataforma para crear un espacio seguro donde los aficionados puedan interactuar con el equipo".

"Fue genial ver una declaración de Red Bull el lunes, aclarando su posición. Realmente lo apreciamos", sostiene el de Mercedes.

La explicación al adelantamiento es un error que Antonelli cometió. Lo explica Resta en palabras que publica 'Motorsport': "Kimi estaba conduciendo muy bien, estaba conduciendo al límite. Su stint era más largo que el de Norris. Y también estaba tratando de llegar a Sainz, que iba delante de él".

"Había entrado en la zona de DRS y por lo tanto estaba muy cerca de Sainz. Perdió mucha carga aerodinámica por el aire sucio. Así que intentaba atacar, pero también defenderse. Estaba al límite. Hubo un parón y perdió lo suficiente para que Norris le adelantara", explica uno de los hombres fuertes de Mercedes.

La reacción de Antonelli

Kimi retiró su foto de perfil de redes después del acoso recibido por algunos aficionados. Después, al llenarse su cuenta de mensajes de ánimo, el italiano dio las gracias por el apoyo. "Gracias a todos por el apoyo", escribió tanto en italiano como en inglés.