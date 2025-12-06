El mensaje de ilusión de Max Verstappen para Abu Dabi: "Estoy bastante contento con el coche"

El piloto neerlandés confía en poder dar batalla a los McLaren por el título mundial en la última carrera de la temporada 2025.

Max Verstappen ha aterrizado en esta última prueba del calendario de 2025 para divertirse. Sabe que tiene opciones de ser campeón, pero también sabe que no depende de él al 100%. Como él mismo ha afirmado estos días, no debería estar luchando por el Mundial.

Y, sin embargo, así es. El neerlandés no solo está luchando por ser campeón del mundo, sino que puede hacerlo enfrentándose a uno de los coches más dominadores de los últimos años. Este McLaren no ha tenido rival y, sin embargo, pueden perder el Mundial de pilotos.

Siguen siendo los claros favoritos, pero todo puede pasar, como ya vimos en Qatar. Por el momento, el neerlandés se siente cómodo con su monoplaza: "Bastante bien. Estoy bastante contento con el coche. Solo necesitamos ser un poco más rápidos. Creo que aún no somos lo suficientemente rápidos, pero, en general, hemos estado en una posición decente".

"Tenemos una brecha bastante grande que cubrir, pero por nuestra parte intentaremos preparar el mejor coche posible. Veremos qué podemos hacer para mejorar las cosas. Tenemos que mejorar, a una vuelta y en tanda larga", ha indicado el piloto de Red Bull, deseoso de que empiece el fuego real.