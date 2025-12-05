Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar

¿Qué están diciendo? Pradas se comunicó con el jefe de gabinete de Mazón desde las 14:30 horas y le avisó a las 16:28 de que ya había un fallecido un Utiel.

Los mensajes conocidos este viernes entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, en el día de la DANA acercan al expresident de la Generalitat al precipicio judicial. Pero debido al borrado del móvil de Cuenca, por el momento no se puede saber de qué habló con el expresident o qué información de la emergencia le transmitió.

Eso deja únicamente la visión de Pradas, y sus chats confirman que Carlos Mazón tenía información sobre la gravedad del temporal a medio día, y no hizo nada hasta las 20:28 horas, cuando apareció por el CECOPI.

Los mensajes proporcionados a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, muestran que la exconsellera empezó a informar de la situación a Mazón desde la mañana. A las 13:03 horas le avisó de que estaba en contacto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y le traslado su preocupación por la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro.

"Están reforzando el 112 y van a mandar bomberos forestales a la zona", reza uno de los mensajes. La respuesta de Mazón, escueta e indignante: "Cojonudo".

A partir de ahí, todo fue a peor. Tal y como declaró Pradas en su entrevista en Salvados, y que llevó a la jueza a pedir los mensajes, dejó de hablar por mensaje con el expresident sobre las 14:00 horas.

Concretamente, le escribió a las 14:11 horas y ahí se acabaron los mensajes con Mazón. "La cosa se complica en Utiel", le dijo, pero no recibió respuesta. Mientras Pradas pedía el despliegue de la UME en ese pueblo, Mazón se dirigía a 'El Ventorro' para su larga comida con Maribel Vilaplana.

El siguiente contacto que mantuvieron por WhatsApp fue a las 20:19 horas. El expresident llamó a Pradas a través de la aplicación y mantuvieron una conversación de 37 segundos. Unos minutos después, a las 20:28, apareció en el CECOPI junto a la directora general, un asesor, sus escoltas... Y su famoso jersey.

El motivo de esa llamada no era conocer la última información de la emergencia, sino saber por qué puerta tenía que entrar al CECOPI.

Los mensajes con Cuenca

Desde las 14:25 horas, con quien se estuvo mensajeando fue con José Manuel Cuenca. Según declaró Pradas, le escribió al no recibir respuesta del president y el jefe de gabinete le dijo que se comunicase directamente con él, porque Mazón "estaba de actos". Toda la información pasó por él que, supuestamente, estaba en contacto con Mazón.

"El presidente conocía la situación porque yo le informé", aseguró en su declaración en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. El problema es que Cuenca no puede facilitar los mensajes que intercambió con el expresident. Según alegó, tenía el móvil lleno y borró los mensajes de WhatsApp de un año.

La cuestión es que a las 16:28, Pradas le comunicó que ya había un muerto en Utiel. De nuevo, sorprende la respuesta ante esta noticia. Cuenca le reenvió un mensaje que decía "igual a las 19:00 vamos al 112", acompañado de otro que apuntaba "del presi". Es decir, de Mazón. Lo que indicaría que, efectivamente, le estaba informando de lo que ocurría.

Le pide "calma"

A lo largo de la tarde, la exonsellera trasladó a Cuenca su preocupación por la situación, le actualizó los datos y le contó las medidas que están valorando en el CECOPI. Sin embargo, el jefe de gabinete se limitó a quitar importancia a la situación, tratando a Pradas con un tono paternalista y condescendiente.

Su principal miedo era que se confinase la provincia. "Salo, de confinar nada por favor. Calma", le decía ante la evidente tensión que le transmitía Pradas.

Ella insistía en que "la cosa está muy muy mal" y que van a enviar un mensaje a la población. De nuevo, Cuenca volvió a frenar la medida. "Ya mujer, pero confinar una provincia entera es una barbaridad. Otra cosa es zonificar", le comentó.

Cerca de las 200:00 horas, Pradas le dijo por audio las medidas de las que querían informar en el mensaje ES-Alert y que incluían la "permanencia en casas R. Alta, Baixa, H. Sud, Hoya Buñol", el "alejamiento cauces y elevarse a mínimo una primera planta" y evitar "el desplazamiento por Valencia".

Cuenca continuó con el mismo tono del resto de la tarde. Le pidió "calma" e insistió en no confinar. "Tranquila che. De confinar nada", le escribió.

Quién daba las órdenes

En su declaración, Cuenca se mostró sorprendido porque le achacasen alguna responsabilidad sobre la gestión. "Pero ¿qué tengo que ver yo con la emergencia y la comunicación?", preguntó. Sin embargo, estos mensajes muestran que él le decía a Pradas qué hacer o qué no hacer.

Lo que no se sabe es si esa negativa a confinar venía de él o de Mazón. Debido a ese borrado de mensajes, es imposible saber quién daba esas órdenes.

Esta nueva información es clave para la investigación judicial porque sitúa a Mazón y a Cuenca en la toma de decisiones. Demuestra que Mazón sí tenía información de lo que estaba pasando, lo contrario que siempre ha defendido. Por un lado, ha afirmado que estuvo al tanto de la emergencia, pero al mismo tiempo siempre ha asegurado que hubo un 'apagón informativo'.

Concretamente, destaca que a las 14:11 ya supiese que la situación en Utiel era complicada, y que a las 16:28 horas, Cuenca conociese que había un fallecido en ese pueblo. Además, aunque sigue como aforado gracias a que es diputado de las Cortes Valencianas, la Audiencia autorizó a la jueza de Catarroja a investigar todo hecho por Mazón, por acción o por omisión.

