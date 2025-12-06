La soprendente reflexión de un campeón del mundo sobre Bagnaia: "Ha sido difícil de ver..."

Sylvain Guintoli, expiloto de MotoGP y campeón del mundo de 'SuperBikes', detalla los factores que pueden haber provocado el bajón de rendimiento de 'Pecco' en el peor año de su carrera.

El 'box' de Ducati ha vivido dos realidad prácticamente contrarias durante esta pasada temporada. Mientras Marc Márquez consumaba una conquista al título completamente épica, 'Pecco' Bagnaia firmaba la que muy probablemente sea su peor temporada en la élite del motociclismo.

El turinés se ha visto sumido en una profunda crisis de resultados de la que no ha podido salir. Salvo en algunas carreras concretas, la sensación general es que Bagnaia no ha podido adaptarse a la Ducati. Han sido los problemas que se ha encontrado sobre la moto lo que el propio 'Pecco' ha expuesto en muchas ocasiones para escusarse.

Incluso ha habido algún que otro intercambio de declaraciones algo polémico entre el propio Bagnaia y jefes de la escudería sobre el rendimiento de la moto. Más allá de estas situaciones, durante todo el curso ha dado la sensación de que 'Pecco' ha entrado en un proceso de pérdida de confianza muy duro.

Sylvain Guintoli, expiloto de MotoGP y campeón del mundo de 'SuperBikes', ha analizado lo mal que lo ha pasado Bagnaia: "La historia de Pecco este año ha sido difícil de ver, la verdad, para mí. No pudo hacer nada mal en Motegi… y luego volvió al mismo problema recurrente de todo el año".

El expiloto francés ha explicado el que podría ser el origen del problema de 'Pecco' a la hora de pilotar: "La sensación delantera lo es todo con las motos de MotoGP actuales. Tienes que detener la moto sin alterar la carga, entrar fluido, mantener velocidad… todo está conectado".

"Te llega a las muñecas. Sientes cómo el neumático se aplasta, se deforma, cómo resbala. Incluso frenando en línea recta lo notas. En la curva, todavía más. Y tienes que controlarlo todo estando al límite", asegura Guintoli en unas declaraciones para 'Crash.net'.