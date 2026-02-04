Aston Martin destaca una frase de Adrian Newey que demuestra que el AMR26 es el coche con el diseño más agresivo

El ingeniero jefe de la escudería verde concedió una larga entrevista a la web del equipo... y ellos han destacado una frase por encima del resto.

Adrian Newey ha dado muchos detalles sobre el desarrollo del AMR26: cómo fue su puesta a punto para llegar a Barcelona, si era un coche agresivo o no... y lo diferente que sería de cara al Gran Premio de Australia, el primero de la temporada de la Fórmula 1. Pero el equipo Aston Martin se ha quedado con una frase.

Y no es casualidad que la hayan elegido. Esto dijo Adrian Newey sobre la supuesta agresividad en el diseño del coche, muy diferente a cualquier otro equipo que se pudo ver en el circuito de Montmeló.

"La dirección que hemos tomado podría interpretarse como agresiva. Tiene bastantes características que no se habían hecho antes. ¿Eso lo convierte en agresivo? Posiblemente", dijo el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1.

Ni Mercedes ni Red Bull ni Ferrari ni McLaren... ningún equipo se ha acercado a estos diseños. Ese morro delantero es radicalmente diferente, también las entradas de aire superiores y los pontones laterales. Todos en el paddock analizan los secretos de un Adrian Newey que ha vuelto a sorprender.

Pero queda más por venir. Mucho más. En Bahréin, en apenas una semana, se podría ver un AMR26 con algunas piezas distintas. Y en Australia, más de lo mismo.

Porque lo más importante es el desarrollo. No ganará el mundial el equipo que triunfe el primer fin de semana y se quede con ese diseño, ganará el mundial el que vaya desarrollando el coche según se vayan tachando fechas en el calendario.