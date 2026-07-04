Ahora

Nadie se mueve

'Motorsport': Russell y Hamilton renuevan sus contratos... y lo de Max Verstappen es teatro

Dice el citado medio que Max Verstappen seguirá en Red Bull: los rumores de McLaren son "teatro" para acabar renovando su contrato.

George Russell y Lewis Hamilton George Russell y Lewis HamiltonGetty

A diferencia del mercado de MotoGP, donde multitud de pilotos se moverán de cara al curso que viene, en la Fórmula 1 nada se mueve. Y parece que nada lo hará. Porque según ha informado 'Motorsport' este sábado, se han ejecutado dos renovaciones: la de George Russell y la de Lewis Hamilton.

Ha contado el citado medio que los dos pilotos británicos de Mercedes y Ferrari han activado cláusulas automáticas para renovar.

Ya Fred Vasseur, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, dijo en una entrevista que Lewis seguiría al menos una temporada más de rojo al lado de Charles Leclerc.

Max Verstappen y el teatro

En los últimos días se ha escuchado con mucha fuerza la posibilidad de que Max Verstappen pueda decantarse por McLaren si sale de Red Bull. El equipo papaya primero negó conversaciones... y ahora ha dicho que sí las hubo, pero que no llegaron a buen puerto.

El mencionado medio habla de "teatro" por parte de Max. Dicen que en realidad no quiere ir a McLaren y sí utilizar esta bala para negociar con el equipo Red Bull. Si el neerlandés no lucha por el título mundial en este 2026, podría activar una cláusula de salida de cara al curso que viene.

"Parece ser una estrategia negociadora que en los últimos años siempre ha reforzado la posición del campeón frente a Red Bull", cuentan sobre el cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

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