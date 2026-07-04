"Vuelven a las teorías conspiranoicas": el PSOE carga contra Feijóo por sus bandazos con la 'ley de nietos'

¿Qué está pasando? El PP ha pasado de llevar todo en su programa a afirmar que se van a "fabricar 2,5 millones de votantes". "Están deslegitimando al Gobierno", dice Óscar López.

La hemeroteca ha puesto en aprietos al PP respecto a la 'ley de nietos', una propuesta que inicialmente formaba parte de su programa electoral para 2023. Ester Muñoz la calificó como "justicia", y Alberto Núñez Feijóo expresó un "compromiso muy claro" en 2022 para facilitar que los descendientes de españoles exiliados recuperaran la nacionalidad. Sin embargo, el PP ahora muestra dudas, provocando críticas del PSOE y de figuras como Óscar López. Feijóo cuestiona el incremento de 2,5 millones en el censo electoral, alegando que se fabrican votantes, aunque muchas solicitudes son rechazadas y el proceso es lento. Diplomáticos indican que la resolución total podría tardar hasta una década.

La hemeroteca traiciona al PP. Ha traicionado al PP en lo que a la 'ley de nietos' respecta. En algo que en su día llevaron en su programa para las elecciones de 2023. En algo que Ester Muñoz calificó de "justicia" y para lo que Feijóo, en 2022, mostró un "compromiso muy claro" para que los descendientes de españoles en el exilio pudieran recuperar la nacionalidad. Ahora, sin embargo, tienen dudas. Tienen muchas dudas, levantando ampollas en el PSOE.

Generando críticas hacia la postura de los 'populares' y de su líder. Así lo ha expresado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública, que no ha dudado en cargar contra Feijóo y la formación de Génova.

"Vuelven a las teorías conspiraonicas. Es intolerable que un partido como el PP esté deslegitimando al Gobierno", ha expuesto.

Todo, por las dudas de Feijóo. Por ese giro del PP para pasar del 'sí' a un 'ya veremos' con cifras cuanto menos infladas. "Un país, en un año y medio, no puede incrementar su censo electoral en 2,5 millones de personas", dice el líder de los 'populares', expresando incluso que se van a "fabricar 2,5 millones de votantes".

Pero no, porque una cosa son las concesiones y otra son las solicitudes. Cerca del 20% de las mismas se rechazan y no todos los que la solicitan quieren vivir en España.

El proceso es más bien arduo. Los diplomáticos aseguran que hay tantas solicitudes que no se van a poder resolver en su totalidad hasta la próxima década.

La lentitud en el proceso es algo que confirma aquellos que han enviado su solicitud: "La solicité hace dos años y tan solo me dicen que está en proceso".

"Que digan que se usa como fraude... ¿Todas las historias de la gente que vivió esto son mentira?", cuentan indignados ante las críticas en la aplicación de la ley.

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