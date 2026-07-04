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Lo pondrá todo

El discurso de Carlos Sainz que en Williams deberían escuchar a diario: "Estoy dispuesto a sacrificar..."

El piloto español dice que no tiene problema en "sacrificar mucho de su tiempo libre" para que el equipo sea capaz de desarrollar el coche.

Carlos Sainz Carlos SainzGetty

Carlos Sainz ha demostrado su compromiso con Williams cada día, casi en cada gesto. El español siempre ha destacado por su trabajo y ahora ha querido resaltar que sacrificará lo que haga falta para ayudar a los suyos a progresar. Y lo necesitan. Porque se están empezando a quedar atrás.

En unas declaraciones que publica 'AS', Carlos habla de cómo es su día a día en la fábrica: "Esta mañana estuve en el simulador a las 8 y llegué al circuito a las 12. Pasé dos o tres horas allí intentando ayudar al equipo a comprender el alerón delantero y la energía. Para eso se necesita energía, energía personal, pero también compromiso con lo que se hace".

"Con mi combinación de experiencia y juventud estoy dispuesto a sacrificar mucho de mi tiempo libre para ayudar al equipo y pasar tiempo en la fábrica, lo que se necesita para desarrollar un coche y un equipo", explica el expiloto de Ferrari.

A pesar de los problemas evidentes que atraviesa Williams, Carlos sigue confiando en los suyos: "Soy optimista. Todo el equipo tiene la esperanza de que podamos mejorar".

En el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana no lo están pasando bien. Se quedó en Q2 en la clasificación por delante de su compañero, Alex Albon. pudo alcanzar la decimoséptima plaza. Lo máximo para el rendimiento de este Williams.

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