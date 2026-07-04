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Otra pole para el líder

Antonelli, del enfado con Mercedes a la pole en Silverstone: "¿Por qué me sacáis el primero?"

El joven italiano se queda con la pole en el Gran Premio de Gran Bretaña. Es la quinta para él en su corta carrera.

Kimi Antonelli Kimi AntonelliGetty

Sábado absolutamente perfecto de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Gran Bretaña. Victoria en la sprint con adelantamiento incluido a Lewis Hamilton y pole en la clasificación. Nadie le tose al líder del mundial.

El italiano vivió con muchísima intensidad su último intento. Se quejó por radio ante su equipo por sacarle tan rápido a pista: "¿Por qué me sacáis el primero?". Su ingeniero trataba de darle explicaciones.

"Estaba un poco estresado. No me gusta salir primero en la última vuelta, pero todo ha salido bien. Ha sido difícil con el viento, pero acabar con la pole es muy satisfactorio", ha dicho en la conferencia de prensa nada más finalizar la sesión.

Pero instantes después Kimi volvía a hacer magia. Otra pole para él. La quinta de la temporada.

Por detrás, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y un George Russell que volvió a desaparecer en la clasificación.

El calvario de los españoles

Fernando Alonso acabó último con el Aston Martin. No puede hacer más Fernando con ese coche a la espera de las mejoras que Adrian Newey promete para Hungría.

El resultado de Carlos Sainz tampoco fue el mejor. Sí pudo pasar a la Q2, pero se quedó decimoquinto. Eso sí, por delante de Alex Albon, su compañero de equipo.

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