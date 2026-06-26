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Información de Juanfe Sanz en 'Jugones': el once de Luis de la Fuente para el partido contra Uruguay

A pesar de que Nico Williams ya está al 100%, será suplente contra Uruguay. Luis de la Fuente repetiría el once del partido contra Arabia Saudí.

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No está previsto que Nico Williams sea titular en el partido contra Uruguay. Juanfe Sanz, en 'Jugones', ha contado cuál será el once de Luis de la Fuente para el último partido de la fase de grupos.

"Lo previsible es que Luis de la Fuente no haga ningún cambio con respecto a la alineación que jugó contra Arabia Saudí", cuenta Juanfe.

Nico Williams sí está al 100%, pero esperaría en el banquillo para tener una oportunidad en la segunda parte.

Este sería el XI de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo, Álex Baena; Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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