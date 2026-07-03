El jefe de Ferrari anuncia la renovación de Lewis Hamilton: "Su trabajo es exigirnos lo máximo"

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, confirma que Lewis Hamilton renovará su contrato de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1.

"¿Podemos anunciar que Lewis Hamilton se quedará en Ferrari par 2027?". En una entrevista a Fred Vasseur en 'Corriere della Sera' le preguntan directamente sobre el futuro del inglés. Y no se corta en su respuesta. Un contundente "sí".

Por lo tanto, Hamilton seguirá siendo el compañero de Charles Leclerc al menos una temporada más en el equipo Ferrari.

Vasseur también apunta que el trabajo del piloto es "exigir" al equipo que construya el mejor y que eso es lo que hacen sus chicos: "Ese es el trabajo de todo piloto... incluso Charles Leclerc exige al equipo todos los días. Pero también trajimos a Lewis por la experiencia que aporta".

"No fabricamos coches de F1 a medida para uno u otro piloto. Como mucho, los coches se pueden crear siguiendo las instrucciones de los pilotos; su opinión es importante, pero hablamos de diferencias mínimas", dice el jefe de la escudería de Maranello.

Dice Vasseur que Lewis necesitaba un tiempo de adaptación, pero que ahora ya entiende a la perfección cómo es Ferrari: "El año pasado subestimé la magnitud de la transición de Mercedes a Ferrari. Todo era nuevo para él, y Lewis no es de esos pilotos que cambian de equipo cada dos o tres años".

"Ahora conoce las herramientas, a la gente y nuestro enfoque. Y con los buenos resultados, ha entrado en una espiral positiva", completa Vasseur.

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