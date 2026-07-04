McLaren cambia ahora el discurso: sí hubo conversaciones con Max Verstappen

Después de que Zak Brown, jefe de McLaren, dije que no habían hablado con Max... ahora desde Silverstone cuentan otra historia.

McLaren no se aclara públicamente sobre Max Verstappen y los rumores que le colocan en el equipo. Primero dijeron que en ningún momento habían hablado con él... y ahora, desde el Gran Premio de Gran Bretaña, han cambiado por completo el discurso.

Ha reconocido Zak Brown, jefe de McLaren, que sí hablaron con el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y con su entorno.

Esto ha dicho literalmente Brown: "No llegaron a ninguna parte las conversaciones".

Por lo tanto, sí hubo reunión. Algo que negaron apenas unas horas en la previa de la cita de Silverstone de este fin de semana.

El jefe de McLaren vuelve a depositar su confianza máxima en Lando Norris y Oscar Piastri: "Estoy muy contento con mis dos pilotos, Lando y Oscar, y creo que cada vez que se menciona un nombre como el de Max, todos se emocionan. Es cuatro veces campeón del mundo, pero muy contento con nuestra alineación de pilotos".

Lando fue campeón el año pasado y Oscar es uno de los jóvenes más valorados de la parrilla. Ambos forman una pareja letal, pero necesitarán un coche más competitivo para luchar contra los Mercedes y contra los Ferrari.

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