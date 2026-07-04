Madrid se tiñe de arcoíris en la marcha del Orgullo para clamar contra el odio y avanzar en los derechos LGTBIQ+

Los detalles La marcha recorre el centro de la capital desde las 19:00 bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia. Exigen seguridad y respeto en todos los ámbitos.

Madrid celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+ con una marcha organizada por la Federación Estatal LGTBI+ y Cogam, bajo el lema "A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia". La manifestación busca avanzar en derechos y clama contra el odio y la violencia por orientación sexual. Se exige el desarrollo efectivo de leyes aprobadas, un pacto de Estado contra discursos de odio, penas para las pseudoterapias de conversión, y reconocimiento de derechos intersex y no binarios. La marcha, que ha sido masiva, cuenta con la presencia de figuras destacadas como Ana Redondo y Víctor Gutiérrez, y ha requerido un despliegue especial de seguridad y transporte. La estación de Sol está cerrada al público, aunque los transbordos entre líneas de Cercanías están operativos.

Madrid se tiñe de arcoíris. Se viste con los colores de la bandera LGTBIQ+ en el Día del Orgullo. En un día de reivindicación y de lucha. De recordar lo logrado y de seguir avanzando. De mirar hacia el futuro. De clamar contra el odio. De denunciar la violencia tan solo por amar a quien se quiere amar. Porque mucho se ha hecho. Porque todavía queda mucho por hacer.

Así, desde las 19:00, la marcha convocada por la Federación Estatal LGTBI+ y Cogam, el colectivo LGTBI+ de Madrid, recorre el centro de la capital de España bajo el lema 'A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', para clamar contra el odio.

Para seguir avanzando en derechos. Así marchan por las calles, reivindicando el desarrollo efectivo y con recursos y mecanismos reales de las leyes aprobadas. Para lo que existe se cumpla.

Además, piden un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y una ley que ponga penas de cárcel a las pseudoterapias de conversión.

Se exige también el reconocimiento de los derechos intersex y el de las personas no binarias.

Sí, tan solo piden respeto. Tan solo piden seguridad en todos los ámbitos de la vida y avances tanto en las calles como en el entorno laboral, que es el segundo espacio donde más agresiones sufren.

'Orgullo ciudadano'

La marcha, para este 2026, ha querido recuperar además el concepto de Pedro Zerolo de 'orgullo ciudadano', recalcando que el avance de la ultraderecha y de las ideas de dirigentes como Trump, Milei y el exlíder de Hungría Orban han hecho retroceder los derechos de las personas LGTBIQ+.

La afluencia a la marcha ha sido, como se esperaba, masiva. Con un despliegue especial ante tal ocasión de los transportes públicos y más de 3.000 agentes de Policía Nacional puesto en marcha para los días que van del 1 al 5 de julio.

La estación de Sol, cerrada

Para este sábado, la estación de Sol tanto en su red de Metro como de Cercanías ha cerrado al público y así seguirá hasta la finalización del servicio. Desde las 18:10 ya no se puede acceder a la estación.

Sí se pueden realizar transbordos entre las líneas C-3 y C-4 de Cercanías, que prestan su servicio habitual.

Entre las personas que encabezan la primera pancarta, con el lema de la marcha, están Ana Redondo, ministra de Igualdad, Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, Víctor Gutiérrez, secretario de políticas LGTBIQ+ del PSOE, Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ+, Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, y Ronny de la Cruz, presidente del Colectivo LGTBI+ de Madrid.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido