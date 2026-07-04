Muere un espectador atropellado por un coche en un rally de Carreño, Asturias

Los detalles El hombre se encontraba haciendo fotografías en una curva cuando un vehículo se ha salido del trazado.

Un espectador ha fallecido tras ser atropellado por un coche durante un rally en Carreño, Asturias. El incidente ocurrió cuando el hombre, que estaba tomando fotografías en una de las curvas del rally, fue arrollado por un vehículo que se salió del trazado. La víctima murió prácticamente en el acto debido al impacto. Tras el trágico suceso, la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias ha confirmado la suspensión del evento. La noticia ha generado conmoción en la comunidad, subrayando la importancia de las medidas de seguridad en este tipo de competiciones.

Un espectador ha muerto tras ser atropellado por un coche durante un rally en Carreño, Asturias.

El hombre estaba situado en una de las curvas del rally que se estaba celebrando en Asturias cuando un coche se ha salido del trazado y ha arrollado al espectador, quien estaba haciendo fotografías en el momento del atropello y ha muerto prácticamente en el acto.

Desde la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias han confirmado que el evento ha quedado suspendido tras el trágico suceso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido