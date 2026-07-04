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Tragedia en Asturias

Muere un espectador atropellado por un coche en un rally de Carreño, Asturias

Los detalles El hombre se encontraba haciendo fotografías en una curva cuando un vehículo se ha salido del trazado.

Imagen de archivo de un rally

Un espectador ha muerto tras ser atropellado por un coche durante un rally en Carreño, Asturias.

El hombre estaba situado en una de las curvas del rally que se estaba celebrando en Asturias cuando un coche se ha salido del trazado y ha arrollado al espectador, quien estaba haciendo fotografías en el momento del atropello y ha muerto prácticamente en el acto.

Desde la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias han confirmado que el evento ha quedado suspendido tras el trágico suceso.

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