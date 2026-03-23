El motivo por el que Button envidia a Fernando Alonso y Stroll: "Me encantaría trabajar con él"

El campeón del mundo en 2009 ha explicado la razón por la que siente "un poco de envidia" de los pilotos de Aston Martin, además de añadir la dificultad de los cambios de reglamento.

Fernando Alonso y Aston Martin continúan viviendo un infierno en la Fórmula 1. La escudería británica no levanta cabeza y todavía no ha conseguido puntuar debido a los múltiples problemas que acarrea su motor Honda.

Sus socios motoristas aprovecharán el parón de abril, provocado por el conflicto en Oriente Medio que ha obligado a cancelar los GP de Bahréin y Arabia Saudí, para arreglar los fallos en la unidad de potencia que perjudica a sus pilotos.

El AMR26 cuenta con posibilidades de acabar en buenos puestos en el mundial si los japoneses acaban solucionando dichos inconvenientes, como las vibraciones del coche. Pese a ello, en Aston Martin, Adrian Newey y compañía aún mantienen las esperanzas puestas en arreglar el monoplaza y remontar.

Sobre la situación de los de Silverstone ha hablado el campeón de la F1 y actual embajador de los británicos, Jenson Button. El campeón del mundo en 2009 ha resaltado que el cambio de normativa no es sencillo, ya que siempre representa un cambio drástico.

"El funcionamiento de estos coches está evolucionando. El comportamiento de las unidades de potencia es muy diferente al que experimentaban los pilotos antes. Antes, al salir de una curva, sabías exactamente cuánta potencia tenías", explica Button para 'SkySports'.

Además, el británico ha admitido sentir "envidia" de su excompañero, Fernando Alonso, y Lance Stroll por trabajar mano a mano con el ingeniero más laureado de la F1. "Me encantaría conducir uno de estos coches de nueva generación, sobre todo uno diseñado por Adrian Newey", apunta Button.

"A lo largo de los años, he competido contra muchos de sus coches y siempre me he preguntado cómo sería trabajar con él. Supongo que, en ese sentido, les tengo un poco de envidia a Lance y a Fernando", concluyó el campeón del mundo con BrawnGP.