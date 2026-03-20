Comunicado de Aston Martin sobre la situación de Adrian Newey: "Aquí hacemos las cosas diferentes..."

Lawrence Stroll, jefe de la escudería británica, ha alzado la voz en un escrito publicado por el propio equipo en redes para actualizar la situación de Newey y desmentir rumores.

La inestabilidad está siendo el sello de identidad de Aston Martin esta temporada. Nada parece ser seguro y la gestión de la propia escudería está dejando mucho que desear más allá del desastre que se ha llevado a cabo en el rendimiento del coche.

Ante los rumores que situaban que Adrian Newey, líder del proyecto, iba a dejar de ser el 'Team Principal', Lawrence Stroll, propietario de Aston, ha lanzado un comunicado dejando las cosas claras: "Ante las recientes especulaciones surgidas en los medios de comunicación sobre la estructura de liderazgo y el rol de Adrian Newey dentro de nuestra organización, el Presidente Ejecutivo de Aston Martin Aramco, Lawrence Stroll, desea puntualizar lo siguiente:".

"Como Presidente Ejecutivo y Accionista Mayoritario, quiero reafirmar que Adrian Newey no es solo un activo técnico, sino mi socio y un accionista clave en este proyecto. Adrian desempeña las funciones de Socio Técnico Principal (Managing Technical Partner), y nuestra relación se fundamenta en una visión compartida de éxito absoluto para la compañía", asegura el directivo en las redes de Aston Martin.

Stroll incide algo más en el 'rol' de Newey: "En Aston Martin Aramco operamos de manera distinta. No adoptamos el rol tradicional de 'Team Principal' que se observa en otras estructuras de la parrilla; esta es una decisión estratégica por diseño. Como el ingeniero más laureado en la historia de la Fórmula 1, el enfoque de Adrian se centra exclusivamente en el liderazgo estratégico y técnico donde su talento es inigualable".

"Adrian cuenta con el respaldo de un equipo de liderazgo senior altamente capacitado que asegura la excelencia operativa en todos los aspectos del negocio, tanto en nuestro Campus Tecnológico de AMR en Silverstone como en la pista. Si bien somos conscientes del interés de altos ejecutivos de otros equipos por unirse a nuestro proyecto, mantenemos nuestra política de no realizar comentarios sobre rumores o especulaciones externas", concluye Lawrence en relación a los rumores que situaban a Jonathan Wheatley en la escudería. El británico ya ha abandonado de manera oficial su puesto en Audi.