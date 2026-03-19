Adrian Newey se planta ante Lawrence Stroll: no quiere que fiche a Christian Horner

Según publica 'BBC', Newey "se opone a que Horner se una al equipo" y Jonathan Wheatley ha sido su elegido.

"Horner se ha reunido con Stroll"

En la tarde de este jueves 'Motorsport' anunciaba que Jonathan Wheatley, director del equipo Audi, se uniría a Aston Martin como jefe de equipo.

Esta decisión movería a Adrian Newey a la dirección técnica, donde es el gran especialista.

Sin embargo, parece que Wheatley no era el favorito de Lawrence Stroll, dueño de la escudería de Silverstone.

Según publica 'BBC', Christian Horner, exjefe de Red Bull, "se ha reunido con Stroll esta semana".

"Sin embargo, según algunas fuentes, Newey se opone a que Horner se una al equipo", añade el citado medio.

Es por ello que Adrian Newey ha elegido a Jonathan Wheatley como team principal, aunque por el momento no se ha firmado ningún contrato.

Cabe recordar que los tres, Newey, Horner y Wheatley, coincidieron muchos años en Red Bull, pero parece que el caso que precipitó la salida de Christian también afectó a su relación con Adrian, el gran valedor de Jonathan.