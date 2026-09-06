Monza deja en evidencia el motor Honda y Alonso es tajante: "Perdemos mucho, hay un gran déficit"

Fernando ha hablado tras la clasificación del GP de Italia de la gran desventaja que sufre con la nueva unidad de potencia japonesa pese a ser beneficiado por el ADUO.

Fernando Alonso se rinde ante la cruda realidad del Gran Premio de Italia. En un escenario donde ha ganado en dos ocasiones su realidad actual es la de salir en el 'pitlane' tras un cambio de última hora en el motor del Aston Martin.

Una unidad de potencia hecha por Honda que está lejos de los mejores. El asturiano es consciente de la situación y no pierde la oportunidad de ser franco con el trabajo realizado por los nipones: "Sabíamos que esta pista, con Las Vegas, sería la peor para nosotros".

"Perdemos mucho: hay un gran déficit en las rectas. Los datos están ahí, no somos ciegos. Tenemos que trabajar en la potencia, pero tratamos de apoyarnos entre nosotros (Aston y Honda) y hay objetivos claros para el año que viene", apunta el bicampeón de Fórmula 1.

En lo que sí afirma que hay mejora es en el apartado de manejabilidad, pero el trazado italiano no es un lugar donde esto brille: "No hay mucha en Monza, vamos el 90% de la vuelta con el pedal a fondo. Sí, mejoramos, pero eso se notará más en Madrid o Singapur. En Monza prefiero tener más potencia que manejabilidad".

Se muestra muy satisfecho con las mejoras en el chasis donde se insiste que está al mismo nivel o incluso superior al de la zona media, poniendo de ejemplo lo visto en Zandvoort y en Hungría. En cambio, Alonso sentencia sobre la realidad del cuadro de Silverstone: "No estamos donde deberíamos y todo es una montaña para nosotros ahora, hay muchas cosas en las que mejorar".

"En el chasis hemos encontrado la dirección para mejorar el año que viene, pero hay que hacer lo mismo con el motor", concluye incidiendo sobre la unidad de potencia en declaraciones recogidas por 'As'.

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