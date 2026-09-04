Begoña Gómez pide su absolución y niega que se adueñara del software o que la Complutense sufriera algún perjuicio

Los detalles El escrito también niega que la esposa del presidente influyera en el rector o vicerrector de la Complutense ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió.

La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez ha pedido su libre absolución en el escrito de defensa presentado en la causa en la que se investiga su cátedra en la Universidad Complutense, la presunta apropiación del software y el consiguiente posible perjuicio a este centro educativo.

En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso laSexta, los abogados de Begoña Gómez niegan que se adueñara del software y señalan que la universidad no ha sufrido perjuicio y que la cátedra se cerró con un remanente de 30.000 euros.

"Procede la libre absolución de María Begoña Gómez Fernández con todos los pronunciamientos favorables. Asimismo, procede la imposición de costas procesales a la acusación popular y a la actora civil por su temeraria actuación procesal", señalan.

Asimismo, el escrito defiende que en ningún caso se exige titulación universitaria superior para dirigir las cátedras extraordinarias ni para impartir docencia en los títulos propios, pues no son títulos oficiales.

También niegan que niega que la esposa del presidente influyera en el rector o vicerrector de la Complutense ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió.

Además, destacan que la cátedra no le supuso beneficio económico alguno. "En lo que respecta a los ingresos que Begoña percibió como docente en la UCM, han ido variando desde el año 2012 hasta el año 2024 en función del número de horas de docencia impartidas, así como de las funciones desempeñadas. En cualquier caso, dada su condición de colaboradora externa, Begoña tenía un límite retributivo de 15.000 euros brutos anuales, con independencia del número de títulos o programas en los que participara o impartiera docencia", dice el textual.

Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y de tráfico de influencias, por los que Hazte Oír reclama 13 años de prisión para ella, después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara sentarla en el banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, al terminar la investigación.

La esposa del presidente señala que el dominio de la cátedra, "sufragado con fondos personales", fue "un mero instrumento técnico de acceso web, creado en el contexto de las indicaciones" de la UCM.

Y asevera que la Universidad "no ofrecía un cauce operativo para registrar el dominio y la plataforma tecnológica no estaba finalizada para completar su registro", por lo que su actuación como codirectora de cátedra "fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido