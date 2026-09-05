Las exempleadas que denunciaron a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual presentan una querella ante la Audiencia Nacional

El contexto En su declaración ante Fiscalía, que archivó la causa al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar, ambas relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021.

Las exempleadas de Julio Iglesias, que denunciaron al cantante por presunto acoso y agresión sexual en 2021, han presentado una querella ante la Audiencia Nacional tras el archivo de su denuncia inicial por falta de competencia de los tribunales españoles. Asistidas por la ONG 'Women's Link', Rebeca y Laura (nombres ficticios) acusan a Iglesias de acoso, agresiones sexuales y condiciones laborales degradantes. La ONG considera que estos hechos podrían constituir delitos de trata, lesiones y abuso laboral. La primera denuncia fue archivada por falta de jurisdicción. Ahora, esperan que la querella sea admitida, subrayando la importancia de la justicia para todas las trabajadoras. Iglesias ha negado las acusaciones y sus abogados hablan de "linchamiento público".

Las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por presunto acoso y agresión sexual en 2021 han presentado ahora una querella ante la Audiencia Nacional, que llega después de que el Ministerio Fiscal archivase su denuncia inicial al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar.

'Women's Link', la ONG que las asiste, ha anunciado en un comunicado la querella presentadas por Rebeca y Laura, ambos nombres ficticios, y sostienen que estas describen que el cantante "las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas, con condiciones laborales forzadas y degradantes".

Esta ONG considera que los hechos denunciados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Cuando acudieron en enero a la Fiscalía, las mujeres, una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta, relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando este tenía 77 años, en sus casas en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas sostuvo en su declaración que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

La primera denuncia interpuesta ante Fiscalía acabó archivada, al entender que en el caso no existía un vínculo relevante con España y que no había jurisdicción para actuar.

"Esperamos que la querella se admita"

Ahora esperan un desenlace diferente, según cuenta Jovana Ríos, directora de 'Women's Link', y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la ONG, a EFE. "Esperamos que la querella se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a la Justicia".

Han recalcado que el archivo adoptado por la Fiscalía no supone "que los hechos se hayan juzgado ni que exista una decisión judicial definitiva sobre el fondo del asunto".

"Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias", han remarcado, considerando que "miles de trabajadoras remuneradas del hogar" pueden estar en situaciones similares en América Latina, el Caribe y Europa.

Desde que se conoció la denuncia, Julio Iglesias ha negado la veracidad de las acusaciones en su contra y sus abogados sostuvieron que el cantante había sido sometido a un "linchamiento público".

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