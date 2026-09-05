Exclusiva laSexta Xplica | Grave irregularidad en el ático de Ayuso: ganó 100 metros cuadrados de vivienda en unas obras que no se declararon

Los detalles En la nota simple, se detallan 200 metros cuadrados de terraza, que contrastan con los casi 100 de los planos de Planifica Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha declarado que "el dinero de los madrileños no se toca", pero un documento del Registro de la Propiedad revela irregularidades en un ático comprado por la Comunidad de Madrid. Este inmueble, adquirido como supuesta oficina, presenta una grave irregularidad urbanística relacionada con su terraza. Aunque los planos de Planifica Madrid indican casi 100 metros cuadrados, la nota simple detalla 200 metros, sugiriendo una ilegalidad en las obras de cerramiento realizadas en 2007 sin declarar al Ayuntamiento. Según el abogado Javier Flores, esto sugiere un uso privado del inmueble, añadiendo escándalo a la compra.

Isabel Díaz Ayuso ha afirmado este sábado que "el dinero de los madrileños no se toca". Sin embargo, hay un dinero de los madrileños que sí tocaron para comprar un ático por más de seis millones de euros. Ahora, un documento oficial del Registro de la Propiedad al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Xplica prueba una nueva irregularidad de ese inmueble.

Y es que el ático que compró la Comunidad de Madrid como supuesta oficina arrastra una grave irregularidad urbanística que se remite a la terraza. En la nota simple, se detallan 200 metros cuadrados de terraza, que contrastan con los casi 100 de los planos de Planifica Madrid.

¿Qué ocurrió con esos 100 metros cuadrados de diferencia? Todo apunta a una ilegalidad en las obras de cerramiento de la terraza. Fue en el año 2007 cuando se cerró la terraza del ático en Chamberí --que tiempo después compraría la Comunidad de Madrid-- y se ganaron 100 metros cuadrados en unas obras que jamás se declararon al Ayuntamiento.

En este sentido, Javier Flores, abogado, señala que "no es planteable que si ese inmueble fuera a tener un uso público fuera sobre una base urbanística irregular, lo cual apunta nuevamente a un uso privado, porque al particular que iba a habitar esa vivienda le parecía bien o le daba igual".

De esta forma, semanas después de que les adelantásemos en laSexta Xplica imágenes en exclusiva del ático, ahora les revelamos las irregularidades en torno al inmueble, con ese pufo urbanístico y obra sin licencia, lo que añade todavía más gravedad --si cabe-- y más escándalo a la compra de ese ático por parte de la Comunidad de Madrid.

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