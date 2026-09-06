De apenas tres horas y sin anuncio alguno: así fue la reunión de los enviados de Trump con Putin mientras Rusia y Ucrania retoman los ataques

¿Qué ha pasado? Tras una negociación más bien corta con Putin, el Kremlin ha calificado la charla de "muy útil" y la casa Blanca habla de "planes concretos de acciones futuras" sin añadir nada más. Los rusos, a pesar del alto el fuego, han dejado cuatro muertos en Ucrania.

La visita de Steve Witkoff y Jared Kushner al Kremlin, en representación de Donald Trump, duró poco más de tres horas y buscaba retomar el camino de la paz en Ucrania. Sin embargo, no se anunciaron propuestas concretas y los ataques entre Rusia y Ucrania continuaron pese al alto el fuego pactado. Moscú calificó la reunión de "muy útil" y la Casa Blanca mencionó "planes concretos de acciones futuras", que se presentarán próximamente. La participación de Gene Lang sugiere que se discutieron sanciones. Mientras tanto, Rusia y Ucrania reanudaron las ofensivas, provocando varias muertes, incluida la de un niño en Jarkov.

Poco más de tres horas. Eso es lo que ha durado la visita de Steve Witkoff y de Jared Kushner al Kremlin. Es el tiempo que los enviados de Donald Trump a Rusia estuvieron conversando con Vladímir Putin. Lo que estuvieron negociando con el líder ruso en un intento de retomar el camino de la paz en Ucrania. Sin anuncio ni propuesta alguna anunciada, ambos países han retomado los ataques a pesar del alto el fuego pactado durante la visita de los emisarios estadounidenses.

Con Moscú calificando la reunión como "muy útil", la Casa Blanca ha informado que discutieron sobre "planes concretos de acciones futuras" que, dicen, se presentarán en las próximas semanas.

Eso fue todo lo que hubo. Palabras. Palabras sin nada concreto en una reunión que el Kremlin define como "sustanciosa, constructiva, franca y de confianza". Así lo ha dicho Yuri Ushakov, asistente de Putin, que según dice tanto Witkoff como Kushner se prepararon "seriamente" y formularon "consideraciones" sobre vías de resolución.

Nada más. No se precisó propuesta alguna mientras Putin hablaba de los "éxitos reales del Ejército ruso". Según el Kremlin, los estadounidenses han prometido tener en cuenta la posición del líder de Rusia en las reuniones en Kyiv y discutieron sobre "grandes proyectos mutuamente beneficiosos" para ambos países.

Las sanciones, ¿a debate?

Desde la Casa Blanca, un portavoz ha informado de que lo que se discutió en el Kremlin se anunciará en las próximas semanas. Sin detalle alguno sobre las conversaciones, sí han señalado que esperan que la charla en Kyiv sea "igualmente productiva".

Diversos medios de EEUU, como Axios, apuntan a que además de Wikoff y Kushner en la reunión estuvo presente Gene Lang, funcionario del Departamento del Tesoro de EEUU que se encarga de supervisar la política de sanciones. El medio ve su participación como una señal de que se discutió de este asunto en Moscú.

Días antes, Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro de EEUU, se reunió con Anton Siluanov en el G20 y declaró que Washington no va a conceder nada en tal sentido a Rusia hasta que acabe la guerra.

De momento, poco avance. Poco anuncio y poco ha trascendido, nada a nivel oficial, sobre la visita de los enviados de Trump a Rusia. Ahora, la delegación ya ha llegado a Kyiv.

Adiós al alto el fuego

Mientras los políticos hablan en los despachos, Rusia y Ucrania han retomado las ofensivas a pesar de ese alto el fuego que dijeron iban a mantener durante la visita de los norteamericanos. Rusia ha matado al menos a tres personas, una de ellas un niño, en un ataque sobre la localidad de Chuguev, en la región de Jarkov.

Según han informado las autoridades locales, tres personas, un niño de 11 años, una chica de 19 y un hombre de 45, han muerto por los ataques de Rusia. "Una vivienda unifamiliar, una dependencia y un garaje han quedado destruidos. Un incendio arrasa la zona del ataque enemigo. Todos los servicios de emergencia trabajan a pleno rendimiento para mitigar las consecuencias de la llegada del enemigo", ha informado el gobernador de la región, Oleg Sinegubov,

Además, las fuerzas de Putin también han atacado con 108 drones varios puntos de Ucrania. En uno de estos lugares, en Zaporiyia, uno de estos aparatos ha causado la muerte de una persona.

En cuanto a Ucrania, los de Zelenski han lanzado más de 250 drones, según dice Rusia, que han sido además neutralizados por las defensas rusas. Se atacó hasta 14 regiones rusas, en un ataque cinco veces mayor que el de la jornada anterior.

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