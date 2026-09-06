¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Tommy Paul los octavos de final del US Open? Horario y dónde ver en TV

El murciano se enfrentará a un rival duro que tendrá al público de su lado. Todo con el objetivo de seguir avanzando rondas y aumentar su cartel de favorito.

Carlos Alcaraz sigue ganando enteros para convertirse en el máximo favorito a conquistar el US Open. El murciano ha dejado muy buenas sensaciones en sus tres primeros encuentros. Cero dudas sobre su estado físico y mucha confianza en un juego que, de momento, solo le ha hecho ceder un set.

Carlitos se enfrentará en octavos de final a Tommy Paul, estadounidense e ídolo de la afición. Un viejo conocido al que Alcaraz ya se ha enfrentado a hasta en ocho ocasiones (seis victorias y dos derrotas). Más allá del balance positivo, Paul no deja de ser un rival muy duro, especialmente en pista dura.

Horario y dónde ver en TV

Está previsto que el partido comience a las 20:00h (hora española) en la Arthur Ashe (Pista Central del US Open). El duelo se podrá ver en directo a través de Movistar+ (dial 7). Noticias, 'highlights' y declaraciones del encuentro podrán seguir en la página we de 'laSexta'.

Alcaraz buscará unos cuartos que, teniendo en cuenta de donde viene, ya sería un resultado positivo. No hay que olvidar que el murciano lleva cuatro meses sin jugar aunque la confianza que lleva mostrando en el US Open invite a pensar que tiene entre ceja y ceja la consecución de un nuevo 'Grand Slam'.

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