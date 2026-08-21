Guerra en Irán en directo | EEUU advierte a sus aliados ante su guerra económica contra Irán: "O estáis con nosotros o estáis contra nosotros"

Media Luna Roja informa de tres heridos por colonos en el sur de Cisjordania y denuncia trabas a sus equipos Al menos tres palestinos han resultado heridos en la noche de este jueves en un ataque de colonos israelíes contra viviendas situadas al sur de Hebrón, en el sur Cisjordania, según ha señalado la Media Luna Roja Palestina, que ha denunciado que las autoridades israelíes han impedido a sus ambulancias el acceso a la zona. "Tres palestinos han resultado heridos después de que colonos atacaran viviendas en Jirbet Deir Shams, al sur de Hebrón", ha advertido la Media Luna Roja en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). En dicho mensaje, el órgano humanitario ha denunciado que "la ocupación", en alusión a las autoridades israelíes, "impide que las ambulancias lleguen a la zona". Poco después, la agencia de noticias palestina Sanad ha elevado el balance a cuatro heridos. Paralelamente, en otro comunicado difundido tanto por 'Filastín' como por Sanad, la Media Luna Roja ha informado de que sus equipos en Yenín, en el norte de Cisjordania, "están atendiendo a un niño de 14 años que ha recibido disparos en el pecho y la espalda con munición real durante la incursión de las fuerzas de ocupación en las inmediaciones de la Universidad Árabe Americana". "Está siendo trasladado al hospital", agrega el mensaje. Europa Press Compartir en X

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El Ejército israelí mata a disparos a un hombre en Yenín tras un supuesto altercado Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este viernes haber matado a tiros a un hombre, al que calificó de "terrorista", en la ciudad palestina de Yenín (al norte de la Cisjordania ocupada), después de que este supuestamente intentara atacar a uno de sus soldados. "Durante una operación de las FDI en la zona de Yenín, un terrorista armado con un cuchillo intentó apuñalar a un soldado de las FDI. Los soldados respondieron disparando contra el terrorista y lo eliminaron", señaló el Ejército israelí en un mensaje difundido a través de su canal en la aplicación de mensajería Telegram. Las fuerzas israelíes añadieron que no se reportaron heridos entre sus soldados. Mientras, la agencia palestina Wafa publicó este viernes que un menor de 14 años resultó herido en Yenín tras una "incursión" de las Fuerzas Armadas de Israel, según la Media Luna Roja Palestina, que indicó al citado medio que el adolescente sufrió "heridas de bala en el pecho" y fue trasladado al hospital. El anuncio de las FDI se produce horas después de que el jueves milicias de colonos israelíes hirieran al menos a seis palestinos –a algunos de ellos con arma blanca– en una aldea de Cisjordania ocupada cercana a Ramala, según la Media Luna Roja Palestina, que indicó que tuvieron que ser trasladados al hospital. EFE Compartir en X

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