Teherán cambia de estrategia: Irán adopta una doctrina de "ataques preventivos" ante las ofensivas por goteo de EEUU y de Israel

El contexto Después de más de seis meses de conflicto, Teherán advierte con que va a realizar "ataques preventivos" en línea a lo que hacen EEUU e Israel. Dicen que están amparados por la carta de Naciones Unidas.

Irán ha adoptado una nueva estrategia en el conflicto de Oriente Medio, pasando de responder a ataques a tomar la iniciativa con "ataques preventivos", amparados, según alegan, por Naciones Unidas. Esta táctica ya ha sido utilizada por Estados Unidos e Israel, aunque ahora están en una fase diferente. Mientras Trump afirma que "ahora mismo no hay lucha", los ataques al régimen iraní se centran en asfixiarlo económicamente. Aunque el presidente estadounidense había previsto una guerra breve, ahora reconoce que se alargará, comparándola con Vietnam. La guerra está provocando inflación en Irán y un aumento del precio del combustible en Estados Unidos, generando tensiones internas y escasez de munición.

Irán ha cambiado de estrategia. Ha cambiado de doctrina en el conflicto en Oriente Medio. Ha pasado a una nueva fase de una guerra que dura ya más de seis meses. Porque los iraníes, que hasta ahora se han limitado a responder a los ataques, tiene intención de pasar a la acción. De tomar la iniciativa. De adoptar una fórmula de "ataques preventivos" que, dicen, está además amparada por Naciones Unidas.

"El derecho internacional nos permite defendernos de manera preventiva. Debemos adoptar una estrategia así", dicen.

Y es que tanto EEUU como Israel han hecho y hacen falta de la misma estrategia, aunque ahora están en otro punto diferente. Porque mientras Trump dice que "ahora mismo no hay lucha", los ataques al régimen iraní se centran en ahogarles y asfixiarles a nivel económico lanzando una serie de ofensivas por goteo.

El presidente de EEUU, que aseguró en su día que la guerra iba a durar apenas unas semanas, ahora parece tener claro que la cosa se va a alargar.

"¿Cuánto tiempo estuvimos en Vietnam? Aquí llevamos cinco meses", ha preguntado y afirmado el republicano mientras diversas investigaciones periodísticas revelan que los estadounidenses sufren escasez de munición.

La filtración en cuestión ha abierto una investigación dentro del Pentágono para encontrar al culpable, con cerca de 50 oficiales del Estado Mayor habiendo pasado por el polígrafo.

Porque el coste de la guerra empieza a pasar factura a los países en conflicto. Con Irán sufriendo una fuerte inflación, en EEUU lo que se ha disparado es el precio del combustible.

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