Septiembre cuesta todavía más y la financiación para afrontarlo también: "Los precios no dejan de subir"

Los detalles Ante la subida de precios, cada vez más familias recurren a la financiación para poder hacer frente a la cuesta de enero.

La cuesta de septiembre se hace cada vez más empinada para muchas familias, que deben recurrir a financiación para enfrentar gastos diarios, el regreso al colegio y las deudas de las vacaciones. Antonio Luis Gallardo, de ASUFIN, señala que el aumento de precios y el encarecimiento del crédito complican la situación. Teresa y Nair son ejemplos de quienes dependen del crédito para llegar a fin de mes. Los expertos advierten sobre los riesgos de las tarjetas de crédito y recomiendan planificar y comparar opciones. Ahorrar sigue siendo difícil, ya que cuatro de cada diez españoles no pueden hacerlo.

Apenas llevamos cinco días, pero ya notamos en nuestro bolsillo la temida cuesta de septiembre. Cada año es más empinada y cada año más familias tienen que recurrir a financiación para poder afrontarla.

A los gastos del día a día se unen los de la vuelta al cole y la resaca de la cuenta corriente por los gastos de las vacaciones, pero no todos conocen los riesgos de tener que echar mano de una ayuda que también se ha encarecido.

"Al final los precios no dejan de subir. Nos encontramos también con una financiación más cara y ese cruce de esas dos, pues hace una cuesta de septiembre complicada", explica Antonio Luis Gallardo, responsable de Estudios de ASUFIN.

Teresa reconoce que es la única forma que tiene afrontar los gastos de su familia: "Desde hace meses siempre tiramos de crédito porque no llegamos a final de mes. Los ingresos son los mismos. Al final, antes llegabas cómodamente a final de mes y ahora no llegas".

"Hay un desequilibrio bastante importante entre lo que crecen los ingresos y lo que crecen algunos gastos", reconoce Antonio Luis Gallardo.

Nair está en la misma situación que Teresa. Los experto alertan de que el crédito de las tarjetas es lo más utilizado, pero no tiene por qué ser la mejor opción de financiación: "Mucho más caras y con tendencia peligrosa a financiar con cuotas bajas".

Porque implica pagar durante más tiempo. Por eso, animan a comparar y planificar: "Septiembre es un buen mes para que nosotros hagamos una planificación correcta de nuestros gastos, veamos en qué podemos ajustarnos un poquito, no es no vivir, sino saber cuáles son nuestros límites y qué es lo que podemos gastar".

Aunque ahorrar siga siendo lo más difícil. Cuatro de cada diez españoles no puede hacerlo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido