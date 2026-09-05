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Robo en casa de la influencer Rocío Osorno: unos ladrones entran en su vivienda de Aljarafe estando ella dentro

¿Qué ha pasado? "Estábamos todos en casa, estaba arriba grabando cuando he entrado y, gracias a Dios, he visto la ventana abierta y me he dado cuenta que había alguien y he salido corriendo gritando", ha escrito la también diseñadora en sus redes sociales.

Robo en casa de la influencer Rocío Osorno: unos ladrones entran en su vivienda de Aljarafe estando ella dentro. Robo en casa de la influencer Rocío Osorno: unos ladrones entran en su vivienda de Aljarafe estando ella dentro.Rocío Osorno

La diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno ha sufrido un robo en su casa del Aljarafe este viernes por la noche. Unos ladrones han entrado por una ventana "que suele estar cerrada", según ha detallado la influencer en sus redes sociales.

"Estábamos todos en casa, estaba arriba grabando cuando he entrado y, gracias a dios, he visto la ventana abierta y me he dado cuenta que había alguien y he salido corriendo gritando".

Inmediatamente la diseñadora llamó al 112 y la Guardia Civil llegó a los pocos minutos, pero "los ladrones ya se habían ido".

Osorno se ha mostrado en estado de shock tras lo ocurrido y ha asegurado que no es el primer robo que ha tenido lugar en esta zona.

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