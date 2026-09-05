Puñetazos al volante y patadas a los pedales: tremendo enfado de Alonso en la clasificación de Monza

El asturiano, frustrado tras no haber pasado a la 'Q1', dejó una imagen muy llamativa golpeando el monoplaza y dejando evidentes signos de un enfado morrocotudo.

Fernando Alonso vuelve a sufrir la peor cara del Aston Martin. El asturiano ha firmado el segundo peor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Italia después de una sesión en la que el monoplaza ha vuelto a ser el más lento de la parrilla.

Alonso no ha podido evitar mostrar la frustración que le ha generado queda 21º. Golpes al volante y patadas a los pedales que muestra lo complicado que lo está poniendo el Aston Martin en el mítico circuito de Monza.

Todo hace pensar a que la carrera para Fernando será un verdadero trámite. El ovetense venía de varios resultados positivos. De hecho, en Zandvoort, cruzó la línea de meta en noveno lugar cosechando por primera vez en todo el año dos puntos.

Todo en unas semanas cruciales en las que se está decidiendo la continuidad de Alonso. El asturiano está pendiente de tener garantías de que el motor Honda será competitivo en 2027. De momento, los argumentos no son de mucho peso y fines de semana como este no ayudan a que el bicampeón continue compitiendo al máximo nivel del motor.

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